"I diritti cinematografici di Adorazione sono stati acquisiti dalla casa di produzione Picomedia, e io ne sono molto felice". Alice Urciuolo, la giovane autrice e sceneggiatrice di Priverno in corsa per il premio Strega, dal suo primo romanzo riceve subito una bellissima soddisfazione, nell'attesa - questo l'augurio di un territorio che tifa per lei -, che la seconda sia quella vetta ambita da sempre dagli autori di tutta Italia.

Diventerà un film probabilmente "Adorazione", che affronta temi di scottante attualità, dal femminicidio al disagio esistenziale degli adolescenti di provincia, e vede sullo sfondo la città di Pontinia e in alcune pagine anche Sabaudia e Latina.

È un libro per tutti come ha tenuto a sottolineare Alice Urciuolo (classe 1994), a prescindere dall'età, e anche una storia in cui idealmente ci si può ritrovare: "Mi sono prefissa di raccontare un sentimento, quello dell'adorazione - ci aveva detto Alice -, sia nelle sue declinazioni positive sia in quelle negative che, in casi estremi come nel romanzo, portano alla morte. Io penso che tutti noi, a causa della società in cui viviamo, la quale nel corso del tempo ci ha trasmesso una certa idea dell'amore e delle relazioni, abbiamo avuto a che fare con distorsioni di questo sentimento più o meno tossiche e dannose".

Già sceneggiatrice per la serie di successo successo ‘Skam' ( (Netflix, TIMvision e Cross Productions) e attualmente impegnata nella scrittura di altri progetti per piattaforme internazionali, il nome della giovane e talentuosa autrice di Priverno figura anche in una grossa produzione televisiva che grazie alla piattaforma Amazon Prime Video raggiungerà oltre duecento Paesi e che in questo periodo viene girata sempre a Latina. Al momento però, le attese sono rivolte alla data del 10 giugno, quando verrà svelata la cinquina dei finalisti allo Strega, e da lì all'8 luglio, giorno in cui si conoscerà il vincitore di questa 75° edizione. A decidere una giuria votante composta da 660 personalità selezionate: agli Amici della domenica infatti si aggiungeranno i voti di esperti , traduttori e linguisti. Non mancherà il voto dei lettori forti, selezionati in questo caso da librerie indipendenti distribuite in tutta Italia, e i voti di scuole, università e gruppi di lettura. "Adorazione" è pubblicato dalla casa editrice 66thand2nd.