Il Covid è entrato nella nostra vita in tanti modi, ci ha costretti a rivoluzionare le abitudini in un tempo così veloce che ha provocato molti disagi, ci ha messo di fronte alla morte ma anche al timore di vivere. Un contesto complicato, che ha generato disturbi fisici che non hanno una base organica ma mentale. Parlarne con degli esperti può aiutare a capire.

Il gruppo Maturità di Psycovid Pontino, costituitosi a Latina proprio per intervenire con iniziative ispirate alla Psicologia di Comunità, domani 8 maggio darà vita a un incontro online con la dottoressa psicologa e psicoterapeuta Stefania Cimmino, e la dottoressa psicologa e psicoterapeuta Lucia Coco. Uno spazio aperto, per parlare e approfondire il tema della somatizzazione in tempo di Covid. L'appuntamento è fissato alle ore 15. Per partecipare è sufficiente esprimere l'adesione via mail all'indirizzo psycovidpontino@gmail.com; le persone iscritte riceveranno subito un link con invito. "La pandemia ha portato le persone al distanziamento sociale, alla paura del contagio, a sensi di colpa per essere stati causa degli stessi - spiega Stefania Cimmino -. Le conseguenze? Dal senso di solitudine all'insicurezza, dalla perdita di riferimenti ad altre sofferenze appartenenti al mondo delle emozioni, delle quali il corpo si è reso portavoce. Conoscere è il primo passo per superare le difficoltà".