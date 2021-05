Nel Comitato esecutivo, confermata la nomina delle due consigliere uscenti Antonia Centra e Paola Cerocchi a cui si aggiunge Luigi Ferdinando Giannini, che ha guidato il Campus dal 2013 al 2017. Larga la presenza femminile anche nel Collegio dei Revisori, in cui entrano Maria Caterina Avvisati e Federica D'Erme, confermato alla Presidenza Ugo Berardi.

Con lei, confermata alla vicepresidenza anche Anna Maria Braca, che da quattro anni affianca Elisa Cerocchi nella gestione della Fondazione. Il Campus, che lo scorso anno ha celebrato il suo cinquantenario in uno degli anni più difficili della sua storia - come ha ricordato la sua presidente nella lettera di fine mandato - è pronto a ripartire e ha già programmato i Corsi di Sermoneta, annullati lo scorso anno, e il Festival Pontino di Musica, iniziativa storica giunta alla 57^ edizione.

Secondo mandato per Elisa Cerocchi, confermata alla presidenza del Campus Internazionale di Musica di Latina dal voto unanime del consiglio generale dello scorso 14 maggio, che ha rinnovato gli organi gestionali per i prossimi quattro anni.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli