Mentre nella Sala Capitolare, sarà allestita la seconda edizione della mostra "Sacris Imago" con supporti video on line ed esposizione d' icone di pregio provenienti da collezioni private. Curata dal Filosofo dell'Arte Padre Paolo Alberico Giammaria e dallo storico dell'Arte Sonia Testa, Presidente dell'Archeoclub di Sermoneta

Il Priore Padre Andrea Rossi con l'Associazione Templari Cattolici d'Italia hanno organizzato un programma culturale molto denso. Infatti, si inizierà già dal venerdì 21 maggio alle ore 16:00 con l'interessante Convegno sul Culto della Sacra Sindone e i Cavalieri Templari di ieri e di oggi. I relatori del Convegno, che ha avuto il patrocinio del Comune di Sermoneta, saranno il dott. Mauro Giorgio Ferretti e la dott.ssa Camilla Camplani, studiosa di Cristianità e Archeologia Biblica. Per l'occasione verrà nuovamente esposta la copia conforme del telo sindonico, esposto in abbazia anche nel periodo pasquale.

Grande attesa all'Abbazia di Valvisciolo per la visita di S.E. Rev.ma Cardinale Francesco Monterisi e per il Convegno sul Culto della Sacra Sindone e i Cavalieri Templari di ieri e di oggi

