Caravaggio, cantautore elettronico di Latina, all'anagrafe Andrea Gregori, con il suo brano "Le cose che abbiamo amato davvero" è tra i 16 finalisti del prestigioso concorso "Musicultura 2021". Giunge a questo considerevole traguardo dopo un lungo percorso iniziato lo scorso mese di novembre: partito insieme a oltre 1100 candidati, è arrivato in seguito tra i 63 artisti convocati a testare dal vivo il loro potenziale presso il teatro Lauro Rossi di Macerata. Per tutto il mese di maggio i brani finalisti saranno in programmazione su Rai Radio 1. Si può votare per lui fino alle 12 del 29 maggio, andando sul suo sito web www.caravaggiomusic.net o sulle pagine Facebook e Instagram "Caravaggio Official". Il nostro cantautore è nei primi posti della classifica onl…