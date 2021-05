L'idea è nata dalla Preside dell'Istituto Vittorio Veneto di Latina Marina Rossi. A supervisionare la sceneggiatura lo scrittore Antonio Pennacchi e Massimiliano Lanzidei, per la regia Paolo Toselli e Francesco Moriconi. Le scuole che sono state coinvolte per il progetto sono: l'istituto Vittorio Veneto con una classe dell'indirizzo Turistico e una classe dell'indirizzo moda, la scuola media Tasso con la partecipazione di tutte le classi terze, la scuola Giuseppe Giuliano con l'indirizzo musicale ed infine l'indirizzo musicale del Liceo A.Manzoni. "Latina Olim Covid" racconterà le avventure di un gruppo di ragazzi pronti ad aiutare un loro coetaneo sperduto che, arrivando dal passato dovrà ritrovare la strada di casa. Le piazze coinvolte dal set: Piazza San Marco, Piazza del Popolo, Piazza della Libertà e Piazza del Quadrato.

Iniziata la seconda settimana di riprese per il progetto "Paludi Pontine, la bonifica tra storia e identità" che realizzerà per fine giugno una webserie di quattro puntate dal titolo "Latina Olim Covid".

