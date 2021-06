Torna a casa Tiziano Ferro dopo un anno lontano dalla famiglia. Il cantante di Latina ha documentato questo momento per lui così intenso con un video sulle sue pagine social, e i fan hanno gioito commossi e partecipi come non mai. Il forte abbraccio con i familiari dice tutto. Tra i commenti anche quelli di alcuni "colleghi" come Alessandra Amoroso e Orietta Berti.

La gioia di Tiziano era scritta sul suo volto, e quel toccare la terra al momento in cui è sceso dall'aereo, è stato un gesto che non ha bisogno di commenti. Lasciata l'America dove vive, Tzn è tornato nei luoghi del suo cuore, fermando in un filmato in bianco e nero su Instagram molti istanti di questo rientro speciale. Con lui il manager, il marito e l'inseparabile cane. Il cantante ha anche assicurato i suoi fan: "Abbracci e mascherine tolte solo e sempre tra persone testate e negative, vaccinate o entrambe le cose" tiene a precisare Tiziano.