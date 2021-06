L'amore per Latina non è mai stato un mistero. Per Tiziano Ferro un video commovente postato sui social dopo un anno lontano dalla famiglia e dalla sua città.

Il cantante pontino ha documentato questo momento per lui così intenso con un post sulle sue pagine ufficiali, e i fan hanno gioito commossi e partecipi come non mai.

Tiziano scende dall'aereo tocca il suolo non solo con i piedi, poggia la mano per sottolineare in maniera più evidente il saluto alla sua amata Italia, in fondo l'anno pandemico lontano dal suo Paese non deve essere stato facile neanche per lui.

Da Fiumicino il cantante "imbocca" la Pontina, e non passa indenne dalle classiche code, forse in America aveva dimenticate le lunghe attese causate per qualche lavoro sulla nota strada che rende sempre "arduo" l'arrivo dal Raccordo che circonda la Capitale alla città natale. Simpaticamente l'artista pontino filma anche queste code e un automobilista che nell'attesa gli si avvicina per catturare un selfie al volo scendendo dalla macchina. Poi si arriva in città, il forte abbraccio con i familiari dice tutto. Amici risate e tante immagini che ritraggono scorci del territorio pontino si rincorrono nei frame. S'intravede anche l'oasi Ninfa, con i suoi splendidi giardini e le sue rovine medievali e tutto quello che fa casa: una tavolata, il cibo italiano e gli animali domestici.

I dolci "made in Italy" fanno bella mostra nel video e saranno stati certamente apprezzati anche da Victor, in fondo Tiziano è sempre stato molto goloso soprattutto del "tiramisù" fatto in casa Ferro.

Sotto il video postato sono stati tanti i commenti benevoli dei fan, entusiasti per la sua felicità. Tra questi anche quelli di alcuni "colleghi" come Alessandra Amoroso e Orietta Berti.

La gioia di Tiziano era scritta sul suo volto. Cibo vecchi amici, famiglia e luoghi in cui è cresciuto e che hanno segnato la sua vita. TzN è tornato dopo tanto tempo nei suoi luoghi del cuore, li ha "fermati" in un filmato in bianco e nero su Instagram, molti istanti di questo rientro speciale.

Con lui il manager , il suo amato marito Victor l'inseparabile cane.

Il cantante ha anche assicurato i suoi fan: «Abbracci e mascherine tolte solo e sempre tra persone testate e negative, vaccinate o entrambe le cose».