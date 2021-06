Una notizia che lo ha riempito di gioia e che Tiziano Ferro ha comunicato di persona sui social non appena l'ha saputa. Il suo documentario "Ferro" è in lizza come Miglior Film Italiano ai Diversity media Awards.

Come si ricorderà, diretto da Beppe Tafarulo e visibile sulla piattaforma di streaming video dallo scorso 6 novembre 2020, il film è stato girato in grande parte a Latina, città natale di Tzn, e ripercorre le tappe della sua carriera ma anche della sua vita privata. Un'opera in cui Tiziano si mette a nudo con grande coraggio, vero fino in fondo nel raccontare anche paure, ostacoli e fragilità di un passato che oggi appartiene a quel tempo.

Ha scritto entusiasta Tiziano Ferro poche ore fa: "Il mio documentario ‘Ferro' su Amazon Prime Video è stato nominato come Miglior film ai Diversity Media Awards. Che bello!!! Se volete votare per me, il link diretto è questo: https://www.diversitymediaawards.it/nomination.../vota/"