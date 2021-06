Dopo aver debuttato a metà maggio al Philadelphia Independent Film Festival 2021, il docufilm made in Latina "La-R-S" si presenta all'11° Tokyo Lift-Off Festival 2021, sulla cui piattaforma si potrà trovare fino a tutto giugno. Il film, ambientato nel capoluogo pontino, pur avvalendosi di presenze musicali provenienti da tutt'Italia, nasce da un'idea di Antonio Fraioli, compositore e clarinettista di Latina, che lo ha scritto, montato e prodotto insieme a Luca Lardieri. È lo stesso Lardieri a rivelare alcuni dettagli tecnici del film, girato con uno smartphone di ultima generazione. "Quando Antonio è venuto a parlarmi del suo progetti sulla trasmissione televisiva ‘Gli amici della musica' e dell'idea di ripercorrere quegli anni in cui le reti regionali erano un luogo che avvicinava il cittadino al proprio territorio, sia dal punto di vista ‘pratico' che culturale, nel visionare il materiale e tutti quei formati e quelle risoluzioni eterogenee - spiega Luca Lardieri -, ci è subito venuto in mente di far diventare quel ‘punto debole' un punto di forza. Raccontare la libertà, l'esigenza del racconto stesso utilizzando tutti quei formati senza uniformarli. Passare dall'analogico al digitale, dalla risoluzione SD a quella HD attraverso super8 e nastri beta. Per ricreare poi quell'atmosfera di improvvisazione, di mezzi di fortuna e ingegno dell'ultimo secondo (come racconta benissimo Arjan, uno dei cameraman della trasmissione, durante un'intervista): girare il tutto con uno smartphone di ultima generazione ci è sembrata quasi una conseguenza naturale. Una sorta di ‘Amici della musica 3.0'. In quel periodo Antonio stava approfondendo la filmografia di Lars von Trier, che aveva seguito durante uno dei miei corsi di Analisi Filmica - continua Lardieri -, e ha colto la palla al balzo, trasformando quella proposta in un dogma 2.0". Il film racconta due vicende e due epoche: i protagonisti della musica, portati a Latina; l'arrivo del digitale terrestre.

"La-R-S" vede anche la partecipazione di Maria Corsetti, giornalista, conduttrice televisiva e radiofonica; audio in presa diretta di Nicola Valente, riprese e fotografia di Luca Lardieri, riprese aeree di Alfredo Tranchida, correzione colore di Antonio Petrianni, musiche originali di Antonio Fraioli e Agostino Giordano. Regia: Antonio Fraioli. L'accredito per la visione in streaming dell'intera sezione Trendsetter Features, che include "La-R-S", può essere acquistato al link https://checkout.liftoff.network/trensetter-features. Possibile supportare il film con il proprio voto.