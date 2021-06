La storica dimora del celebre Ugo Tognazzi a Velletri, oggi Casa Museo gestita dall'Associazione Culturale Ugo Tognazzi, ed iscritta tra le Case della Memoria d'Italia, apre le sue porte per una serie di imperdibili visite guidate.

"Casa Vecchia" è collocata all'interno della tenuta "La Tognazza", che l'Attore aveva acquistato negli anni 60, nelle campagne di Velletri, e dove Ugo Tognazzi coltivava le sue più grandi passioni: dalla terra alla cucina, realizzando la sua azienda agricola come uno dei primi pionieri del km 0, dall'orto alla tavola, e dall'acino alla bottiglia.

Durante la visita verranno raccontate storie ed aneddoti sulla carriera e sulla vita privata del famoso attore, e sarà possibile accedere ai luoghi a lui più cari – quelli della sua casa di Velletri, dove egli si trasformava in gastronomo ed accoglieva con grande gioia i suoi amici e colleghi.

Le prossime aperture in calendario sono previste sabato 26 giugno e 3-17-31 luglio 2021, alle ore 10. La visita guidata ha una durata di 1h30 circa, ed è obbligatoria la prenotazione tramite l'indirizzo email amicidiugotognazzi@gmail.com.

Le visite sono destinate ad un numero ristretto di partecipanti, nel rispetto della normativa vigente.

La visita guidata ha un costo di 10€, comprensivi di adesione all'Associazione Culturale Ugo Tognazzi, ente gestore della Casa Museo.

Oltre a quelle attualmente pubblicizzate, le visite proseguiranno con cadenza quindicinale per tutto il 2021, anche (e ancor di più) in funzione del centenario della nascita di Ugo Tognazzi, che cadrà a marzo 2022.

In più, è sempre possibile prenotare una visita privata per piccoli gruppi di amici o familiari, a partire da un minimo di 8 persone.