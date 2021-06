La Cross Productions in azione per Amazon Original non si smentisce. Si fanno le cose in grande, come richiede la grossa operazione televisiva che grazie alla piattaforma Amazon Prime Video raggiungerà oltre duecento Paesi. Le riprese per la serie che da settimane e settimane viene girata a Latina e vede tra gli autori l'autrice di Priverno Alice Urciuolo e Ludovico Bessegato (già insieme per il successo "Skam Italia") si è mossa fino ad oggi cercando di tenere lontani i curiosi e di mantenere il massimo riserbo, ma è stato impossibile riuscirci ieri. Set by night in pieno centro storico, in Piazza della Libertà, e poi tutta una serie di ciak previsti fino alle 4 di notte. Intorno alle 21.30 o poco di più, si è verificato l'accerchiamento della storica fontana. Una folla di ragazzi, tra comparse, attori, e poi gli addetti ai lavori, hanno riempito il giardino della piazza, mentre una fila di grossi camion parcheggiava ai lati di via Spalato. La sicurezza addetta a tenere lontani i passanti si è preoccupata anche di indirizzare le auto su altri percorsi, e così è toccato alla gente: negato il passaggio di fronte alla Prefettura e lungo un buon raggio di distanza dal cuore dell'azione. Altre riprese dovrebbero essere effettuate oggi, e ancora una volta nel cuore di Latina. Bocche cucite, anche questa volta. Sappiamo però che la storia avrà per protagonista una gioventù alle prese con il suo viaggio di formazione, teenager che affrontano i problemi della loro età, lontano dai pregiudizi e dai commenti della società, e alle prese con le domande che si rincorrono quando la propria identità non è ancora chiara nemmeno a se stessi. La serie, che non si intitolerà più XY come inizialmente era emerso, punta ad essere un prodotto di altissimo livello. Prezioso, come sempre, il sostegno della Latina Film Commission guidata da Rino Piccolo che porta sul territorio un'importante operazione televisiva e una troupe imponente che rimarrà a Latina ancora per un bel po' di tempo.