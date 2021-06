Per informazioni: latina@delegazionefai.fondoambiente.it tel. 3273230611

Appuntamento in via Giacomo Matteotti (ingresso Museo di fronte all'edificio comunale).

Massimo 15 persone per ogni gruppo

"La Delegazione FAI di Latina non poteva perdere l'occasione di questo incontro ravvicinato con un'opera eccezionale che da centinaia di anni non esce dai caveaux della Calcografia! I visitatori potranno godere di una visita approfondita di quest'opera accompagnati dai nostri preparati volontari e dai giovani del Gruppo FAI Giovani", sottolinea la Presidente della Delegazione Gilda Iadicicco.

In un'epoca nella quale le "stampe" rappresentano il principale e più efficace strumento di diffusione delle informazioni per immagini, quest'opera è stata il veicolo che ha introdotto la città di Cori nel percorso del Grand Tour, portandola all'attenzione di studiosi, intellettuali, artisti ed élite sociali di tutta Europa.

Le matrici fanno parte della monografia che il Maestro dedicò ai monumenti della Città, riconoscendo in essi l'espressione di quella originalità architettonica della romanità classica – da lui definita "etrusca" - che solo due secoli dopo le scienze dell'archeologia hanno sancito.

L'esposizione di Cori si inserisce nell'ampio e qualificato programma di eventi nazionali e internazionali realizzati in occasione del 300° anniversario della nascita di Piranesi (1720 – 1778).

Un veneziano a Cori e la visione dell'antico nella cultura moderna: la Delegazione FAI di Latina, in collaborazione con il Comune ed il Museo della Città di Cori, è lieta di proporre due appuntamenti, sabato 26 GIUGNO e sabato 24 LUGLIO, che offriranno l'occasione di ammirare le matrici della monografia Le Antichità di Cora, incise da Piranesi nel 1764 e normalmente conservate presso l'Istituto Centrale per la Grafica.

