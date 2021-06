Le riprese sono iniziate lo scorso 14 giugno, e gli inarrestabili Lillo e Greg da allora non hanno conosciuto soste. Il loro nuovissimo film, "Gli idoli delle donne", li vede nel doppio ruolo di protagonisti e di registi con Eros Puglielli. La pellicola racconta la storia di un gigolò sempliciotto che a un certo punto della vita, inaspettatamente a causa di un incidente, perde le sue doti da seduttore.

Con Lillo e Greg, nel cast, ci sarà l'attrice pontina Ilaria Spada, e poi anche Francesco Arca, Maryna e Corrado Guzzanti.

L'istituzione del divieto di transito e sosta dei veicoli in alcune strade centralissime di Latina, riguardano oggi proprio Lillo e Greg, che hanno scelto il territorio per alcune riprese.

La troupe si muoverà tra la zona di via Tito Speri; Silvio Pellico; Largo Silvestri; Via delle Medaglie d'Oro; Piazza della Libertà, per l'intera giornata. Il film è prodotto dalla Lucky Red e Vision Distribution. Anche in questo caso il sostegno logistico è della Latina Film Commission guidata dal presidente Rino Piccolo.

Intanto continua a girare a Latina anche la troupe della grandiosa operazione televisiva per Amazon Original, su testo e sceneggiatura dell'autrice di Priverno Alice Urciuolo e di Ludovico Bessegato. Ieri notte i ciak hanno interessato Piazza San Marco.