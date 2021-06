Il ritorno alla normalità passa anche, anzi, soprattutto per eventi comuni, che quasi sono stati dati per scontati in passato e che ora, con il loro ritorno, vengono attesi con grande entusiasmo.

Tornerà sabato prossimo, 3 luglio, la Notte Bianca di Latina, appuntamento che prevede un'apericena sotto le stelle e negozi illuminati fino alla mezzanotte.

Ma oltre a tenere le vetrine illuminate, gli esercenti sono pronti ad aprire al pubblico per i tanto attesi saldi, che permetteranno a tutti di soddisfare quella voglia di acquistare dai negozi del centro storico, cosa che per troppo tempo è stata resa prima impossibile e poi complessa a causa dell'emergenza sanitaria e di tutte le dovute limitazioni per contenere un virus non ancora sconfitto, ma che adesso con vaccino e green pass fa meno paura.

L'appuntamento, quindi, è fissato per sabato sera, nel cuore della città, che finalmente tornerà ad ospitare tutti i cittadini che sceglieranno di vivere il centro storico in una magica notte illuminata e che aiuterà, finalmente, i commercianti a tornare nella tanto attesa normalità.