Quattro giorni per l'evento più gustoso della stagione a San Felice Circeo. Dal 15 luglio infatti, la pineta di piazza Italo Gemini ospiterà la flotta del TTSFood per il più grande villaggio street food mai organizzato nell'Agro Pontino. Sono previsti momenti di spettacolo per grandi e piccini, live music, artisti circensi e di strada e fire show. Un villaggio dai mille profumi e colori, una location unica che regalerà momenti di spensieratezza e benessere che aprirà alle 17 di ogni giorno e chiuderà alle 23. Per informazioni Info info@ttsfood.it e www.ttsfood.it