Ater della Provincia di Latina e Regione Lazio presentano: LUDUS una Storia di IntegraAzione - La Mostra Fotografica inaugurazione. Venerdì 9 Luglio 2021 dalle 17.30 Via Filippo Corridoni, 78 Latina - Piazzetta del Quartiere Nicolosi

Intervengono: Massimiliano Valeriani - Assessore all'Urbanistica,Politiche Abitative e Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio; Marco Fioravante - Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ater della Provincia di Latina; Lorella De Meis - Dottoressa in Scienze dell'Educazione, Presidente dell'Associazione Viridarium; Paolo Petrignani - Fotografo documentarista, autore delle foto della Mostra Ludus.



Evento organizzato nel rispetto delle normative antiCovid19 Ludus è stato realizzato nel quartiere delle case popolari progettate dall'architetto Giuseppe Nicolosi. Inizialmente organico alla vita della città, il quartiere si è trasformato negli ultimi decenni in periferia al centro di Latina, avendo perso col tempo le connotazioni di popolare e interattivo per acquisire quelle di povertà, isolamento ed emarginazione. Il progetto è il frutto della collaborazione tra l'Associazione Culturale Passepartout, attiva già da anni nel quartiere con numerose iniziative, e delle competenze pedagogiche ed interculturali espresse dall'Associazione Viridarium. Ludus prende corpo nella calda estate del 2012, quando per i bambini delle case popolari non sono previsti né colonie marine né campi estivi in montagna. La piazzetta del Quartiere Nicolosi, su cui affaccia la sede di Passepartout, gli stessi locali, gli spazi verdi intorno diventano laboriosi luoghi movimentati sia dai bambini del quartiere che da quelli di altre zone di Latina richiamati dalle attività proposte. I pomeriggi estivi si animano con ricche attività laboratoriali nelle quali l'impegno personale di ogni bambino viene speso nella condivisione con il gruppo. Attività educative a tutto campo, con il recupero delle materie prime, prendendo esempio dalla Natura che non produce rifiuti. Tracciata sul pavimento della piazzetta compare l'intramontabile gioco della Campana, gioco di cortile con le caselle numerate, caselle che si moltiplicano per soddisfare il numero dei partecipanti sotto l'occhio vigile di una nonna seduta sulla sedia appoggiata al muro. I preziosi scatti di Paolo Petrignani raccontano l'esperienza sociale di Ludus, un progetto di qualità indirizzato all'infanzia delle case popolari dove "popolare" torna ad aderire profondamente, senza deviazioni, al suo significato quale aggettivo: di popolo. la Mostra Fotografica sarà aperta al pubblico dal 9 luglio al 5 settembre 2021 con i seguenti orari: dal Giovedì alla Domenica • dalle 17.00 alle 20.00

INGRESSO LIBERO la Mostra sarà chiusa i giorni 14, 15 e 2 agosto info 348 8929030