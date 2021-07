Comicità in spiaggia a Latina Lido, giovedì 15 luglio arriva una leggenda della comicità italiana, Jerry Calà. L'appuntamento è al Leolo Beach Club di via Litoranea.

Una kermesse comica, quella organizzata dallo stabilimento pontino. Il 15 luglio sarà il "turno" di Jerry Calà con i suoi "tormentoni" che hanno scandito la vita a tre generazioni di italiani. Jerry Calà. Nato artisticamente col gruppo ‘I Gatti di Vicolo Miracoli', raggiunge il successo partecipando alla trasmissione ‘No Stop'. Da lì, la carriera da solista che lo ha fatto divenire una sorta di icona della commedia, sebbene nel prosieguo della sua carriera abbia interpretato anche ruoli drammatici.

Lo stralunato Alberto Farina e Gianluca ‘Scintilla' Fubelli invece anticiperanno il Ferragosto, poiché il 13 agosto alle 22 proporranno il loro repertorio fatto di comicità vivace e di nonsense, forti dell'esperienza del cabaret espresso per anni in ‘Colorado Cafè'. La coppia, romana spazierà dall'immaginario paese abruzzese Cupinio al sex symbol Romolo Prinz. A Latina Lido evasione e risate non mancheranno di certo.