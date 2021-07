Grandi riflettori per grandi artisti. Lo Stadio del Baseball di Anzio sarà sicuramente un punto di riferimento nel prossimo mese di agosto. Live ed emozioni è il binomio che porta avanti. Tanti i nomi, a partire da Edoardo Bennato che darà il via ad una serie di concerti e di show programmati in collaborazione tra l'agenzia Ventidieci di Latina creata da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno e l'Amministrazione comunale, con in prima linea il sindaco Candido De Angelis e l'assessore alle Politiche delle Attività Produttive, del Turismo e dello Spettacolo, Valentina Salsedo.

Uno sguardo al calendario, ed ecco apparire il mitico Max Pezzali, Maurizio Battista, Enrico Brignano e gli Psicologi.

La partenza sarà già potente, ai ritmi dei successi incrollabili di BenEnato. Pensate soltanto che il leggendario "Sono solo canzonette" ha compiuto già 40 anni, e continua ad essere cantato anche dalle nuove generazioni. I testi delle canzoni di Bennato mostrano l'animo di un artista coraggioso, che non ha mai avuto paura di dire quello che pensa. Sarà un concerto carico di energia, tre ore di live che non permetteranno a nessuno di distrarsi per grinta e passione.

Rock & blues alla massima potenza, scandito dai brani di "Non c'è", album più recente di un Bennato in ottima forma, che intonerà anche i grandi classici di una carriera sempre sotto le stelle.

Due date per Pezzali: l'11 e il 12 agosto.

Max 90 Live ripropone i più grossi successi degli indimenticabili 883. Un tour e uno show inedito - anticipa la Ventidieci -, tra canzoni che hanno coinvolto intere generazioni.

"Gli appuntamenti dell'estate 2021 avranno come protagonisti assoluti gli anni '90, con l'impianto scenico e le musiche che hanno segnato un'epoca raccontata dallo stesso Pezzali nel libro ‘Max90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo".

Dalla canzone, si passa poi all'irresistibile ironia di Maurizio Battista, ad Anzio il 13 agosto con il suo show inedito: "Che paese è il mio paese". Altra data da segnare in agenda è quella di martedì 17 agosto, quando sul palco dello Stadio di baseball arriverà Enrico Brignano, protagonista del one man show "Un'ora sola ti vorrei - Estate 2021". È uno spettacolo che sfida e rincorre il tempo, tra ricordi e nuove proposte. Apprendiamo dalle note dello spettacolo: "Brignano passeggia sulla linea tratteggiata del nostro presente, saltella tra i minuti, prova a racchiudere il fiume di parole che ha in serbo per il suo pubblico e a concentrarle il più possibile, in un'ora e mezza".

Ultimo appuntamento per Anzio Estate Blu sarà giovedì 19 agosto, con gli Psicologi Drast e Lil Kaneki, accompagnati dalla batteria di Alberto Paone e dal polistrumentista Daniele Razzicchia. Il duo proporrà una selezione di brani dai due ep 2001 e 1002, e dall'album d'esordio Millennium Bug (e dal repack Millennium Bug X uscito in Aprile). Un sodalizio nato sul web e sfociato in una musica attraversata da flussi di coscienza in forma pop-rap, per raccontare il sentire della generazione "post millennials".