Premio Duna D'Oro a Manuela Arcuri, per la sua carriera e per la sua parte nel docufilm "I luoghi della Speranza" di Enzo Dino, una storia che vede protagonisti, oltre all'attrice pontina e allo stesso regista, Raffaello Degruttola, Elena Rotari, Adriano Occulto, Benedetta De Beni, Robin Morf, Michele Franco, Cosima Coppola e Jenny De Nucci. Il film, prodotto da D.R. Movie e distribuito da 102 Distribution, da settembre inizia il suo percorso internazionale ma già ha attirato lo sguardo della critica, dopo la presentazione ufficiale avvenuta in concomitanza con la XVI Giornata Nazionale del Malato Oncologico su iniziativa della Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia durante i difficili giorni di restrizioni e lockdown. Disponibile su Amazon Prime Video e Chili Italia, la pellicola racconta la quotidianità di Luca Mantovan. Lui è un oncologo che vive vicino al Lago di Garda. Seguendolo nel corso del suo lavoro e nei suoi momenti privati, viene affrontato con delicatezza ma anche grande relatà, il tema del malati di tumore aprendo una finestra su sentimenti come l'amicizia, lo sport, l'amore, il rimpianto, e anche sull'estetica. Un'opera coraggiosa e "necessaria", impreziosita dalle testimonianze di persone che stanno combattendo o hanno vinto la battaglia contro il cancro, e di personaggi come Piero Angela e il segretario nazionale Aiom, Massimo Di Maio, Direttore del reparto Oncologia dell'Ospedale Mauriziano e del Dipartimento di Oncologia dell'Università di Torino.

Nel film l'attrice di Latina ha una sorella malata di tumore. È un ruolo che l'ha intensamente coinvolta. Come ha raccontato alla stampa, «mi ha fatto crescere, è stato doloroso e mi ha fatto piangere. È stato un ritorno sul set dal forte impatto».

Il Festival del Cinema questa sera vuole rendere anche un omaggio a un grande personaggio delle scene che se ne è andato lo scorso mese di novembre: Gigi Proietti. Ad inizio serata verrà proiettato "Febbre da cavallo - La Mandrakata", che lo ha visto protagonista con Rodolfo Laganà e Andrea Ascolese (soci di Mandrake), Carlo Buccirosso, Nancy Brilli, Enrico Montesano nel ruolo di Er Pomata. La regia è di Carlo Vanzina.

Il videomessaggio di Enrico Vanzina saluterà il pubblico di Sabaudia Studios. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche il critico cinematografico Raffaele Rivieccio.

Sul paco, a condurre la serata, Tosca D'Aquino e Flora Canto, affiancate dal giornalista e scrittore Gian Luca Campagna.

Ieri il Sabaudia Studios ha dedicato la lunga serata in piazza al regista Paolo Genovese, anch'egli premiato con il Duna d'Oro.

Il Festival proseguirà domani, giovedì 12 agosto, con la proiezione di "Divorzio a Las Vegas", per la regia di Umberto Carteni, e si concluderà venerdì 13 agosto proponendo in visione "Ostaggi", film del 2021 diretto da Eleonora Ivone.

Tutte le serate in Piazza del Comune, dalle ore 21.