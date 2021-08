Sabaudia è una meta ambita per tutti, soprattutto per i campioni dello sport in questo caso del calcio. Ne sanno qualcosa all'Hotel Le Dune che in questa Estate di ripartenza totale stanno ospitando un mito del calcio, Dino Zoff, pronto a godere di una delle spiagge più belle sino alla fine di questo mese di agosto prima di tornare a Roma.

Agosto in relax sempre alle Dune per il brasiliano della Lazio, Felipe Anderson, che dopo il suo ritorno a Roma, sponda laziale, non ha perso occasione per riabbracciare la sua spiaggia preferita, quella che da sempre, e sono parole sue, gli ricorda il suo Brasile. Anderson ha trascorso il Ferragosto alle Dune prima di immergersi nella settimana corta che porterà al campionato, considerando che sabato prossimo la Lazio farà il suo esordio in campionato a Empoli