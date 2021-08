Quattro chiacchere sotto l'ombrellone, un tuffo in acqua, qualche lettura e molti autografi firmati ai fan che si sono avvicinati al noto cantautore nella zona ristoro nel noto stabilimento pontino

Il piacere di una giornata d'estate tra il sole e il mare pontino cattura anche il cantante Giovanni Povia che ha scelto lo stabilimento Tulum by Astura al Lido di Latina per rilassarsi un po'.

