Un concerto interamente dedicato a Franco Califano, e bravissimi musicisti che per una sera riusciranno a fare rivivere uno dei cantautori più amati. L'evento si svolgerà questa sera a Cori, nella ricorrenza della nascita dell'indimenticabile "Califfo". Sul palco a suonare, in una scenografia che rimanda all'evento svoltosi al Brancaccio con grandissimo successo, la Band che ha partecipato a tantissimi concerti del Maestro. Apre la serata dal titolo "80 Nostalgia di Califano" Roberto Bernardi, con un pezzo richiesto da Gianfranco Butinar : "Mi Manchi....", naturalmente rivolto a Franco.

Ritmi, aneddoti e ricordi scandiranno il live degli "Animali soli".

Questa la formazione:

Pianoforte e fisarmonica: Luciano Titi; pianoforte e tastiere: Stefano Scartocci; chitarra classica, Giandomenico Anellino; chitarra elettrica: Stefano Scarfone; basso elettrico: Stefano Napoli; batteria: Sasà De Seta; sax e flauto: Eric Daniel; coro: Manuel Melitoto. La voce è quella di Gianfranco Butinar. Lo spettacolo si avvale quindi di una straordinaria orchestra di sette elementi, alcuni dei quali tra i più apprezzati proprio dal Maestro. Il concerto avrà inizio alle ore 20:30 presso Villa Arianna di Luca Zarilli. Per info e prenotazioni: 338/8504831