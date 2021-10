«La festa dell'Uva e del Vino è un evento della tradizione - dice l'assessore all'Agricoltura e al Turismo, Alessandro D'Alessandro - che riesce a conciliare la storia della città con il piacere di degustare i migliori prodotti enogastronomici del territorio siamo molto felici di aver potuto organizzare l'evento quest'anno, dopo la sospensione dello scorso anno dovuta alla pandemia. La volontà dell'amministrazione è quella di puntare su questo evento per promuovere ancor di più le eccellenze produttive».

Nel corso dell'evento – organizzato dal Comune, insieme alla Pro Loco di Aprilia e alle imprese aderenti ad Aprilia in Latium – alle ore 19.30 è prevista anche la presentazione del progetto di riqualificazione che interesserà il mercato coperto e che completa idealmente la rivisitazione della nuova piazza. Alle ore 20.30 sarà possibile assistere ad uno showcooking che vedrà come protagonisti chef e ristoratori apriliani. La serata sarà allietata dallo spettacolo musicale di ViolAcustica Trio.

