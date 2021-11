Un romanzo forte, che indaga l'anima umana. Trame che convivono, si intrecciano per un viaggio all'interno di se stessi, nella profondità dell'es.

"Es - L'amore cannibale", della scrittrice Myriam Caroleo Grimaldi, è stato presentato presso la Sala Accademica del Conservatorio di Santa Cecilia di Roma in una serata inedita, che ha unito più linguaggi per portarci nel cuore di questa nuova trama della scrittrice avvocato, pubblicata dal Gruppo Albatros Il Filo.

Il flautista Andrea Griminelli, con una carriera concertistica alle spalle di grande valore (già collaboratore di Pavarotti, Zucchero e Sting), e poi gli attori Verdiana Costanzo (di Latina) e Lorenzo Lavia, anche lui presenza sempre più costante nel capoluogo, nonché il regista pontino Renato Chiocca sono stati chiamati alla sfida di parlarci di Eraclea, la giovane pianista del racconto, donna dalla personalità complessa, ancora non ben definita.

"L'Es si aggira tra i tasti di un pianoforte all'interno di una orchestra che dirige i sensi e i mancati desideri": tormenti, piaceri, inadeguatezze, pulsioni, sogni viaggiano con la complicità della musica, si scompongono, si ricompongono in un anomalo scambio di ruoli. Nel romanzo si sente il senso di inadeguatezza di persone non ben definite "non ancora in grado di specificare la loro appartenenza all'interno del Cosmo".

Invitato a realizzare un cortometraggio sul romanzo, Renato Chiocca ha voluto Lorenzo Lavia e Verdiana Costanzo con sé per portare il pubblico alla scoperta dei più intimi meandri dei personaggi.

"Si tratta del terzo romanzo di Myriam Caroleo Grimaldi - ci racconta Chiocca, che raggiungiamo telefonicamente -. L'autrice aveva visto alcuni mei lavori che le erano piaciuti, avevamo già collaborato per Centocoltellate nel 2015 portandolo nell' Aula Occorsio del Tribunale di Roma. Ho accettato volentieri di dirigere Musica e Inconscio coinvolgendo altri linguaggi, e ho deciso di realizzare questa scommessa all'interno del Conservatorio. Il risultato finale? Spero di essere riuscito a sintetizzare la poetica del romanzo".

A presentare l'altra sera il romanzo, il Direttore del Conservatorio, Roberto Giuliani, e la storica giornalista Rai, Noemi Giunta.