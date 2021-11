Se l'industria sposa l'arte fotografica come forma di comunicazione, ecco nascere il calendario Naici 2022 "Io e Noi. Le chiavi per il futuro".

In questo modo il noto marchio presente sul mercato dall'inizio del 1980, che ha sede a Nettuno e produce un'ampia gamma di resine e prodotti speciali per l'edilizia, promuove una forma di comunicazione più intima, non più rigorosamente collegata alla produzione aziendale, ma orientata verso temi del quotidiano che ci circondano e fanno parte del nostro vivere quotidiano.

L'intento e l'augurio è quello di poter ritrovare le emozioni che in quest'ultimo periodo abbiamo dovuto trattenere, con un'apertura davvero tutta nuova per Naici, una sorta di "anno zero" da cui ripartire nel nome dell'arte e della cultura.

Un viaggio nell'Io e nel Noi affidato alla fotografia di Martino Cusano per essere trasportati in una dimensione "che invita a riflettere sulla preziosità di quei gesti talvolta istintivi, che sono colore per la nostra esistenza e probabilmente le chiavi giuste per il futuro".

Il calendario Naici comprende dodici scatti in bianco e nero (30x30), carta di spessore, un format innovativo, molto particolare ed elegante: ogni mese è scandito, oltre che da un'immagine, da una frase d'autore che la commenta (ma che potrebbe anche averla ispirata), come quella di Gabriel Garcia Marquez che recita "Per il mondo tu puoi essere solo una persona, ma per una persona tu puoi essere il mondo". I soggetti sono persone comuni colte nell'esercizio del vivere quotidiano: e ha la forza invisibile "di un'energia naturale che si espande nell'atto di un abbraccio, di una corsa che mette le ali". Un'energia bella che dal supporto cartaceo coinvolge quasi materialmente l'osservatore e si sprigiona tutt'intorno. In questo modo il "soggetto comune" si trasforma quasi in categoria universale, archetipo di un sentimento, di un'emozione, di un modo di essere. "Questo progetto fotografico nasce quasi come un augurio, un sussurro senza pretese che vuole ricordarci l'Io di tutti, e il Noi insieme. I soggetti sono persone che si sono lasciate coinvolgere e hanno espresso la loro naturalezza - afferma Martino Cusano -: si è lavorato in studio, in esterni. Una particolarità è che i soggetti vanno da un pancione di nove mesi a un uomo di 93 anni".

Per completezza di informazione ricordiamo che il progetto fotografico del calendario Naici 2022 è stato ideato e realizzato da Martino Cusano (www. itusphoto.com); progetto, elaborazione grafica e comunicazione, Area Marketing & Comunicazione Naici; assistenza tecnica Daniele Patriarca, Roberto Ricci; make up Alessandra Donadel; location esterne: Parco archeologico Antica Norba, Parco nazionale del Circeo, Parco delle Querce Sporting Club.

Fotografo artista comunicatore, Martino Cusano si occupa di immagini e comunicazione dal 1985, iniziando gli studi presso l'IED di Roma; la passione per la stampa in bianco e nero è da sempre un tratto distintivo che caratterizza la sua espressività soprattutto in studio e nella ritrattistica. Nel 1995 a Latina avvia il progetto Stamperia San Marco 14. È impegnato nella ‘fine art' per arredamento e dal 2000 attraverso "iutsphoto" si dedica alla fotografia immobiliare, di architettura e accoglienza, continuando a collaborare nel marketing in importanti realtà nazionali.

Nel 2001 cura la documentazione di una mostra itinerante dedicata agli affreschi del 1400 all'interno dell'Oratorio della SS. Annunziata di Cori. Dal 2007 è consulente all'interno di un gruppo per la comunicazione e l'immagine di Naici, marchio del gruppo ICN.

(Il calendario è visibile online: www.calendarionaici.it. Per richiederlo: www.naici.it).