Con il taglio del nastro della pista di pattinaggio sul ghiaccio e i primi mercatini è ufficialmente partito il Natale Apriliano 2021, un'edizione che a differenza degli anni passati prevederà iniziative sia nel centro cittadino che in periferia. uIeri mattina in piazza Roma è stata inaugurata e aperta la pista sul ghiaccio alla presenza del sindaco di Aprilia Antonio Terra, dell'assessore alle Attività Produttive Alessandro D'Alessandro e di Nicola Prezioso, l'imprenditore titolare della concessionaria d'auto che con un contributo economico ha permesso l'installazione della struttura del centro storico. E la risposta dei cittadini a questa novità è stata ottima: tante persone, in particolare famiglie con bambini, hanno approfittato dalla giornata di sole per pattinare sul ghiaccio, un'esperienza che potrà essere replicata fino al 5 gennaio. Ma la giornata non ha proposto solo questo, visto che contestualmente è si è svolto anche il mercato dell'artigianato su corso Giovanni XXIII.

Ma l'altra novità che caratterizzerà questa edizione del Natale Apriliano sarà quella di esportare gli eventi nelle periferie e nei borghi, venendo incontro alle esigenze di tutti i residenti. Questa iniziativa sarà portata avanti dall'associazione il Mercatino di Aprilia, che in collaborazione con la Pro Loco, il coordinamento dei comitati di quartiere e l'amministrazione Comunale, contribuirà a regalare un sorriso non solo ai bambini del centro ma anche ai bambini che vivono in altri quartieri della città. Per questo degli spettacoli con maghi e clown saranno organizzati sabato 11 dicembre alle ore 15 a Campoleone (via Toblino), domenica 12 dicembre alle ore 10.30 in via Brindisi (Parco Don Angelo) e domenica 19 dicembre alle ore 10.30 nel parco Generale Dalla Chiesa in via Giustiniano, nel quartiere Agroverde.