Massimiliano Smeriglio è uno scrittore, giornalista e politico italiano, già vice presidente della Regione Lazio e oggi eurodeputato. Ha pubblicato saggi sul rapporto tra politica, istituzioni e società. Nel 2010 pubblica il suo promo romanzo, Garbatella Combat Zone (Voland), ottenendo le prime attenzioni di critica e di pubblico. Nel 2010 esce Suk Ovest, banditi a Roma (Fazi), finalista al premio Scerbanenco 2012, mentre nel 2017 Per quieto vivere (Fazi).

Si terrà questo pomeriggio, alle 17, presso il Museo Giannini di via Oberdan a Latina, la presentazione del libro "Se bruciasse la città", opera dell'eurodeputato Massimiliano Smeriglio. All'appuntamento, oltre all'autore, parteciperanno il sindaco Damiano Coletta, Anna Claudia Petrillo, Anna Eugenia Merini. Le letture saranno a cura di Melania Macchiaferri.

