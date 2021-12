Quella del 2021 è quella che è stata definita "la più bella finale di tutte le edizioni" ha visto la partecipazione della giovane ballerina Alessia Campagna, Volontario del Servizio Civile Universale a Bassiano.

Alessia, la cui famiglia è originaria di Bassiano, ha studiato hip hop da quando era bambina presso la Scuola Modulo Latina (diretta da Laura Bernardini coreografa dello show televisivo XFactor), in cui nel corso degli anni ha preso anche il ruolo di assistente coreografa.

Quest'anno è entrata a far parte nell'organizzazione del corpo di ballo della Mass Coreo della finale del programma, nel ruolo di "Dande Captain", gestendo i 600 ballerini che componevano il parterre del Mediolanum Forum di Milano.

Alessia, oltre a gestire i corsi di hip hop e street dance in diverse scuole nel territorio Pontino, per la seconda volta partecipa come volontaria al Servizio Civile Universale a Bassiano "un'esperienza importante quella di X-Factor, un tassello importante nella costruzione del mio sogno che è sempre stata la danza" afferma Alessia che prosegue "ringrazio il Comune di Bassiano per l'esperienza del Servizio Civile, che sto ripetendo per il secondo anno, una crescita personale oltre che professionale che mi sta aiutando nella mia realizzazione personale"