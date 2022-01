Il nuovo anno inizia con tantissime nuove serie, tra anteprime e grandi ritorni sia in streaming che sulle reti televisive, il mese di gennaio si preannuncia veramente coinvolgente. Anche se il tempo per le maratone sembra mancare con il ritorno alla vita lavorativa, non sarà sicuramente difficile trovare il tempo per iniziare un nuovo viaggio nel mondo televisivo.

Qui il calendario completo di tutte le novità e dove trovarle

Sabato 1 Gennaio:

· "Incastrati" (Netflix), stagione 1

· "Operazione Amore" (Netflix), stagione 3

Domenica 2 Gennaio:

· "Baptiste" (Starzplay), stagione 2

Mercoledì 5 Gennaio:

· "Rebelde" (Netflix), stagione 1

· "Big Sky" (Disney+), stagione 2

· "Better Things" (Disney+), stagione 2

· "Station 19" (Disney+), stagione 5

· "The Chi" (Disney+), stagione 4

Giovedì 6 Gennaio:

· "The Club" (Netflix), parte 2

· "Grantchester" (Giallo – Canale 38), stagione 6

Venerdì 7 Gennaio:

· A Discovery of Witches, stagione 3, Sky Serie

· The Good Doctor, stagione 5, Rai 2

Sabato 8 Gennaio:

· "FBI" (Rai 2), stagione 4

· "FBI: International" (Rai 2), stagione 1

Domenica 9 Gennaio:

· "CSI: Vegas" (Rai 2), stagione 1

· "The Rookie" (Rai 2), stagione 4

Lunedì 10 Gennaio:

· "Undercover" (Netflix), stagione 3

· "Euphoria" (Sky Atlantic), stagione 2

Mercoledì 12 Gennaio:

· "9-1-1" (Disney+), stagione 5

· "A Casa Di Raven" (Disney+), stagione 4

Giovedì 13 Gennaio:

· "The Journalist" (Netflix), stagione 1

· "Young Rock" (Sky Serie), stagione 1

Venerdì 14 Gennaio:

· "After Life" (Netflix), stagione 3

· "Archive 81 – Universi Alternativi" (Netflix), stagione 1

· "Yeh Kaali Kaali Ankhein – I suoi occhi scuri" (Netflix), stagione 1

· "Landscapers" (Sky Atlantic), stagione 1

Domenica 16 Gennaio:

· "Private Eyes" (Sky Investigation), stagione 5

· "Express" (Starzplay), stagione 1

Lunedì 17 Gennaio:

· "I Delitti Del BarLume" (Sky Cinema), stagione 9

· "Monterossi" (Amazon Prime Video), stagione 1

Mercoledì 19 Gennaio:

· "Juanpis González – La Serie" (Netflix), stagione 1

· "Queens – Regine Dell'Hip Hop" (Disney+), stagione 1

Giovedì 20 Gennaio:

· "Mr. Mayor" (Sky Serie), stagione 1

Venerdì 21 Gennaio:

· "Ozark" (Netflix), stagione 4 – parte 1

· "L'alta Stagione" (Netflix), stagione 1

· "As We See It" (Amazon Prime Video), stagione 1

· "Servant" (Apple Tv+), stagione 3

Lunedì 24 Gennaio:

· "Fantasy Island" (Sky Serie), stagione 1

· "I misteri di Murdoch" (Giallo – Canale 38), stagione 9

Martedì 25 Gennaio:

· "Snowpiercer" (Netflix), stagione 3

· "Carter" (Sky Investigation), stagione 2

Mercoledì 26 Gennaio:

· "Marvel's Hit-Monkey" (Disney+), stagione 1

Giovedì 27 Gennaio:

· "Chosen – Prescelta" (Netflix), stagione 1

Venerdì 28 Gennaio:

· "Venne dal Freddo" (Netflix), stagione 1

· "La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra" (Netflix), stagione 1

· "Feria – La luce più oscura" (Netflix), stagione 1

· "Christian" (Sky Atlantic), stagione 1

· "The Afterparty" (Apple Tv+), stagione 1