Il comitato Agroverde si aggiudica la vittoria nel contest "Presepi di quartiere" mentre il giovane Lapo Valenza vince il concorso per il miglior "Balcone di Natale" .

Venerdì pomeriggio nella sala consiliare "Luigi Meddi" si è svolta la premiazione delle competizioni promosse dal Comune di Aprilia e dalla Pro Loco nell'ambito del Natale Apriliano. A decretare i vincitori è stata una giuria composta dagli assessori Alessandro D'Alessandro (Attività Produttive e Turismo) e Gianluca Fanucci (Cultura), dal presidente della Pro Loco di Aprilia Antonino Marchese, Edda Tiscione in rappresentante associazione italiana Amici del Presepio di Aprilia e Chiara Ruocco collaboratrice di Sfera Magazine. Ad aggiudicarsi il premio per il miglior presepe di quartiere è stato il comitato Agroverde, che ha preceduto Aprilia Nord, con Campoverde a chiudere il podio davanti al quartiere Toscanini e al quartiere Grattacielo.

Il concorso per il "Balcone di Natale 2021", che premia il miglior allestimento natalizio sul balcone di casa, è stato invece vinto dal giovanissimo concittadino Lapo Valenza.