Sembra che Sabaudia sia anche nei progetti estivi della coppia di attori che potrebbero quindi tornare per trascorrere parte delle vacanze nei prossimi mesi. Insomma il territorio incanta ancora

La città delle dune è irresistibile anche d'inverno e torna ad essere meta di ospiti sempre molto attesi. Bei luoghi ma anche buona cucina come quella del ristorante Lo Scoglio dove oggi hanno trascorso alcune ore Luisa Ranieri e Luca Zingaretti immortalati in una foto con i proprietari del locale.

