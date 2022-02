Si concluderà domani al Mug di Latina la personale "Strati" di Andrea Canò, nome d'arte Dros, inaugurata una settimana fa nello spazio di Via Oberdan 13, vista da un numeroso pubblico: oltre agli appassionati d'arte le opere di Canò hanno infatti attirato l'attenzione di quanti ogni pomeriggio sono intervenuti agli eventi programmati dai promotori dell'originale e variegata iniziativa, Andrea Lucidi e Manuela Alberton, che hanno trasformato il Museo Giannini in un vero e proprio hub culturale. In particolare la mostra ha ricevuto il patrocinio del Comune e dell'Ordine degli architetti di Latina, ed è stata organizzata con il contributo di diversi sponsor e del main partner Centro commerciale Latina Fiori. Ma gli incontri e le sorprese non sono ancora finite.

Questa mattina infatti gli studenti del Liceo Artistico Statale Michelangelo Buonarroti di Latina delle classi quarte e quinte di scultura e pittura saranno al Mug accompagnati dalla dirigente Anna Rita Leone e dalla docente Francesca Scifoni: i ragazzi incontreranno l'artista, ex allievo dello stesso istituto, il quale potrà spiegare loro che l'arte può e deve essere un lavoro. Sarà sicuramente un confronto interessante e costruttivo da entrambe le parti. Ricordiamo che Andrea Dros Canò è nato a Napoli nel 1989 e si è poi trasferito con la famiglia a Cisterna di Latina, frequentando appunto il Liceo Artistico del capoluogo. Dai 13 anni è stato affascinato dal mondo del writing, degli spray e delle bozze su carta: da lì è nato il suo nome d'arte Dros. Centrale nella sua formazione sono stati il trasferimento a Malaga, città natale di Picasso, e gli studi di perfezionamento presso l'Accademia di Belle Arti di Roma. Andrea arriva a Latina forte del successo di pubblico e di critica della sua ultima mostra di novembre all'Art Arcadia Gallery di Milano. Ricordiamo che la mostra "Strati" è curata dallo storico dell'arte Francesco Elisei, che è intervenuto all'inaugurazione, e seguirà anche i prossimi impegni dell'artista, in aprile a Napoli e in estate a New York. Al vernissage hanno partecipato anche il sindaco di Cisterna Valentino Mantini con alcuni consiglieri.

Per l'occasione Andrea Canò tiene a ringraziare Luca Pepe, di Cisterna, presidente dell'associazione artistica Hawana Family di cui fa parte, il direttore artistico del museo Luigi Ferdinando Giannini e gli organizzatori della rassegna di eventi, Lucidi e Alberton. La circostanza odierna offre inoltre l'opportunità di sottolineare il grande lavoro dell'Artistico in questi anni, con l'apertura di nuovi laboratori ed eventi come quello odierno che permettono agli studenti di credere in ciò che studiano e con cui si formano frequentando l'istituto.