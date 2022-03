Sky Italia ha recentemente sorpreso tutti gli utenti con l'acquisizione del catalogo Peacock per il pubblico italiano. Se non vi fossero bastati tutti i nuovi contenuti da loro propositi, non c'è nessun problema. Il mese di Marzo si presenta veramente ricco per tutti gli appassionati di serialità, tra le tantissime novità della televisione pubblica e le nuove serie presentate dai numerosi canali di streaming. Le piogge di Marzo non devono essere temute: donano un pretesto per stare a casa e fare un'emozionante maratona tv.

Qui il calendario completo di tutte le novità e dove trovarle

Martedì 1 Marzo

· "The Guardians of Justice" (Netflix), stagione 1

· "Ippocrate – Specializzandi in corsia" (Sky Serie), stagione 2

· "Annika" (Giallo), stagione 1

Mercoledì 2 Marzo

· "Ritmo Selvaggio" (Netflix), stagione 1

· "Bless this mess" (Disney+), stagione 1

· "Better Things" (Disney+), stagione 3

· "The Owl House – Aspirante strega" (Disney+), stagione 2

Giovedì 3 Marzo

· "Mezzanotte a Istanbul" (Netflix), stagione 1

· "Star Trek: Picard" (Amazon Prime Video), stagione 2

· "Law and Order: Organized Crime" (Top Crime), stagione 1

Venerdì 4 Marzo

· "Frammenti di Lei" (Netflix), stagione 1

· "Mentiras" (Netflix), stagione 1

· "The Boys Presents: Diabolical" (Amazon Prime Video), stagione 1

· "Central Park" (Apple Tv+), stagione 2

Domenica 6 Marzo

· "Noi" (Rai 1), stagione 1

· "Magnum P.I." (Fox), stagione 4

· "Le indagini di Roy Grace" (Sky Invastigation), stagione 1

· "Shining Vale" (Starzplay), stagione 1

Lunedì 7 Marzo

· "Billions" (Sky Atlantic), stagione 6

Martedì 8 Marzo

· "Guida astrologica per cuori infranti" (Netflix), stagione 2

Mercoledì 9 Marzo

· "The Last Kingdom" (Netflix), stagione 5

· "9-1-1: Lone Star" (Disney+), stagione 3

· "The Great North" (Disney+), stagione 2

· "Weekend in famiglia" (Disney+), stagione 1

· "Più forti del destino" (Canale 5), stagione 1

Giovedì 10 Marzo

· "L'amore, la vita e tutto il resto" (Netflix), stagione 1

Venerdì 11 Marzo

· "Formula 1: Drive to survive" (Netflix), stagione 4

· "C'era una volta… ma ora non più" (Netflix), stagione 1

· "Upload" (Amazon Prime Video), stagione 2

· "Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey" (Apple Tv+), stagione 1

Sabato 12 Marzo

· "L'opera" (Sky Serie), stagione 1

Martedì 15 Marzo

· "Studio Battaglia" (Rai 1), stagione 1

Mercoledì 16 Marzo

· "Sydney to the Max" (Disney+), stagione 3

Giovedì 17 Marzo

· "Grond" (Netflix), stagione 1

Venerdì 18 Marzo

· "Alessandro Cattelan: una semplice domanda" (Netflix), stagione 1

· "Human Resources" (Netflix), stagione 1

· "Confuso e innamorato" (Netflix), stagione 1

· "I Mostri di Cracovia" (Netflix), stagione 1

· "Light the Night" (Netflix), parte 3

· "Top Boy" (Netflix), stagione 2

· "Drôle – Comici a Parigi" (Netflix), stagione 1

· "WeCrashed" (Apple Tv+), stagione 1

Domenica 20 Marzo

· "Blue Bloods" (Rai 2), stagione 11

Lunedì 21 Marzo

· "The Gilded Age" (Sky Serie), stagione 1

Mercoledì 23 Marzo

· "Grey's Anatomy" (Disney+), stagione 18

· "Bob's Burgers" (Disney+), stagione 11

· "Universi paralleli" (Disney+), stagione 1

· "Volevo fare la rockstar" (Rai 2), stagione 2

Venerdì 25 Marzo

· "Bridgerton" (Netflix), stagione 2

· "Tomorrow" (Netflix), stagione 1

Domenica 27 Marzo

· "Avvocati di famiglia – Family Law" (Sky Investigation), stagione 2

Lunedì 28 Marzo

· "Halo" (Sky Atlantic), stagione 1

· "Sopravvissuti" (Rai 1), stagione 1

Mercoledì 30 Marzo

· "Moon Knight" (Disney+), stagione 1

· "Better Things" (Disney+), stagione 4

Giovedì 31 Marzo

· "Don Matteo" (Rai 1), stagione 13