Tutto pronto al Coral Beach, stabilimento balneare di Terracina, per la presentazione, prevista sabato 12, di "Carcola che ve sfonno", il compendio di strisce satiriche e ironiche di Federico Palmaroli, autore romano che ha inventato le immagini dei politici italiani condite da frasi ironiche, sarcastiche e spesso amare, che sotto forma di meme compaiono tutti i giorni sui social, sotto forma di "Le più belle frasi di Osho" e simili. Il volume, edito da Rizzoli, presenta il meglio e il peggio di un anno italiano e sarà presentato dall'autore, che dialogherà con il direttore di Latina Oggi Alessandro Panigutti. Ad organizzare l'evento, allo stabilimento Coral Beach su viale Circe, l'associazione culturale Rohan. Appuntamento alle 17, obbligatorio il green pass.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli