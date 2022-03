Dal Villaggio Operaio liberty al piano di Riccardo Morandi, l'evoluzione urbanistica e sociale dalla città razionalista degli anni ‘30, fino alla Città Aziendale del dopoguerra. "Città Novecento", il docufilm prodotto da Filmedea che racconta la città di Colleferro e una comunità che ha saputo rigenerarsi aprendosi al futuro (già Capitale della Cultura della regione Lazio nel 2018, e ora Capitale Europea dello Spazio 2022) sarà proiettato domani sera al Multisala Corso di Latina. Un evento speciale, considerato che il film diretto da Dario Biello, è dedicato alla memoria di Antonio Pennacchi, che vedremo sullo schermo nella sua ultima apparizione cinematografica. È il primo docufilm di una serie, frutto di una ricerca sul tema delle Città di Fondazione, o meglio New Towns, come preferiscono chiamarle i produttori. Testimonianze e fiction fanno della pellicola un lavoro che sta riempiendo le sale d'Italia. Famiglia Pennacchi in prima fila, saranno presenti domani il regista, il produttore e parte del cast. Un film con Alessandro Haber, impreziosito dalle considerazioni e dai contributi culturali di Antonio Pennacchi (ripreso dalle telecamere in fase di preparazione dell'opera, in Piazza del Popolo), Massimo Cacciari, Emilio Gentile, Maurizio Morandi, Claudia Conforti, Gianfranco Siniscalchi e altre personalità della cultura e del giornalismo. Colleferro, la Città Fabbrica della B.P.D., è la protagonista di questo episodio pilota, occasione per ampliare il tema della Città di Fondazione con quello dell'innovazione tecnologica e del rapporto tra industria e centri abitati. Appuntamento alle ore 21:30.