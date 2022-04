La passione di Cristo di Sezze ritorna dal vivo nella suggestione delle strade del centro storico del paese la sera del Venerdì Santo. Dopo tre anni il grande evento che caratterizza la tradizione e la cultura di Sezze, noto a livello nazionale e internazionale, si riproporrà nella sua veste tradizionale, con le dovute attenzioni legate alle disposizioni previste dalle autorità competenti in materia di sanità e sicurezza pubblica. Al riguardo, la Sacra Rappresentazione del venerdì Santo di Sezze, pur mantenendo la sua struttura in termini artistici e di proposizione dei vari quadri del vecchio e nuovo testamento, si presenterà con un numero di attori e figuranti ridotto rispetto al passato, così da garantire le necessarie misure di distanziamento sia nella fase di preparazione e vestizione sia nella fase di recitazione processionale, come previsto dalle normative vigenti. In merito a ciò, al pubblico che potrà seguire la manifestazione lungo il percorso processionale è raccomandato di evitare situazioni di assembramento, rispettando il distanziamento, e di indossare la mascherina FFP2 in maniera precauzionale con la igienizzazione delle mani.

Al fine di consentire comunque la più ampia fruibilità dell'evento a tutti coloro che per vari motivi non saranno presenti a Sezze, l'Associazione della Passione di Cristo ha previsto una diretta televisiva dell'evento, a partire dalle ore 21:00, su numerosi canali televisivi a livello locale nazionale e satellitare, con visibilità in tutta Europa e in streaming in mondovisione. Tutti i canali con orari della diretta televisiva saranno consultabili nei prossimi giorni sul sito dell'Associazione www.passionedisezze.it

Il presidente dell'associazione della passione di Cristo di Sezze, Elio Magagnoli, ha voluto ringraziare per la grande collaborazione e disponibilità le massime autorità istituzionali, sanitarie e di pubblica sicurezza della provincia, coordinate dal prefetto di Latina, per l'attenzione mostrata nei confronti di questo grande evento. Un ringraziamento è rivolto dall'associazione al Comune di Sezze, in particolare al sindaco Lidano Lucidi, per il supporto e la sensibilità mostrata nei confronti delle esigenze della Rappresentazione della Passione di Cristo.

"Da parte nostra - afferma il presidente Elio Magagnoli - abbiamo presentato un apposito piano di sicurezza anti Covid per garantire il rispetto delle prescrizioni in materia, per quanto riguarda lo svolgimento delle prove per gli attori e figuranti e nella fase di preparazione e vestizione. Adeguato distanziamento sarà inoltre previsto nel percorso processionale all'interno dei singoli quadri e anche tra un quadro e l'altro. La Rappresentazione di Sezze, per i suoi contenuti artistici e di partecipazione emotiva da parte degli attori e del pubblico, si pone come una delle massime espressioni del genere a livello italiano ed europeo e per questo abbiamo lavorato per settimane, di concerto con le massime istituzionali e sanitarie locali, a cui rinnovo il nostro sentito ringraziamento, per poter riproporre l'evento il venerdì santo lungo le strade di Sezze."



La regia e direzione artistica della Rappresentazione sono curate da Piero Formicuccia, che proporrà un programma di grande interesse artistico: "Ringrazio per l'impegno e la disponibilità tutti i partecipanti alla Rappresentazione – afferma Formicuccia – così come alcuni amici attori che hanno voluto dare il loro contributo artistico partecipando all'evento. Tra questi Franco Oppini ed Edoardo Siravo, nel ruolo di Pilato in due diverse scene, Roberto Fazioli, nella parte di Cristo con la Samaritana, Fabrizio Bordignon, che impersonerà il profeta Ezechiele, e Mino Sferra nella parte di Abramo. Dopo due edizioni saltate per motivi di sanità pubblica riproporremo un evento con alcune scene modificate e rivisitate ma sempre, ritengo, di grande interesse e suggestione in linea con lo spessore della nostra Rappresentazione".

L'evento è organizzato dall'Associazione della Passione di Cristo e dal Comune di Sezze, in collaborazione con la Regione Lazio e con l'alto patrocinio del Senato della Repubblica. La realizzazione della Sacra Rappresentazione è resa possibile grazie all'impegno dei membri dell'Associazione della Passione di Cristo di Sezze, che contribuiscono a conservare e tramandare un'antica tradizione culturale.