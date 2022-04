"La pace di Gesù non sovrasta gli altri, non è mai una pace armata: mai! Le armi del Vangelo sono la preghiera, la tenerezza, il perdono e l'amore gratuito al prossimo, a ogni prossimo. È così che si porta la pace di Dio nel mondo". Le parole di Papa Francesco invitano a riflettere. Il Pontefice celebrerà stasera la Via Crucis intorno al Colosseo alla presenza dei fedeli, e pregherà per gli uomini e per la Pace. Tante altre città hanno voluto riportare tra le gente la Sacra Rappresentazione, dopo due anni di sospensione a causa della pandemia. Tra di esse c'è Sezze, che riprende la secolare tradizione ottenendo il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Alto patrocinio del Senato della Repubblica. "È un riconoscimento che ci fa onore e ci rende orgogliosi – ha affermato Elio Magagnoli, presidente dell'Associazione della Passione di Cristo -. Ci tengo a ringraziare le istituzioni, in particolare il Prefetto Maurizio Falco, per la grande attenzione prestata e i rappresentanti di tutte le forze dell'ordine per la grande disponibilità e collaborazione. Abbiamo lavorato in questi mesi affinché la Rappresentazione potesse tornare in strada pur con un numero di attori e figuranti ridotto rispetto al passato, così da garantire le necessarie misure di sicurezza. Un ringraziamento a tutti gli attori che in questi giorni assiduamente hanno dedicato il loro tempo per provare le varie parti, e a tutti i membri dell'Associazione per il grande impegno".



È stato predisposto un piano per garantire la sicurezza del pubblico, e si è deciso che l'evento sia trasmesso anche in diretta televisiva, a partire dalle ore 21:00, su numerosi canali televisivi a livello locale nazionale e satellitare, con visibilità in tutta Europa e in streaming in mondovisione, a cura del gruppo Lazio Tv (www.passionedisezze.it).

A commentare l'evento sarà il giornalista Fabio Benvenuti, e interverranno il prof. Claudio Bernardi, docente di discipline teatrali all'Università Cattolica di Milano e tra i massimi esperti di drammaturgia sacra, e Valeria Altobelli, attrice e cantante.

Tra gli attori che oggi vedremo a Sezze per la Sacra rappresentazione, Franco Oppini ed Edoardo Siravo.

Il regista e direttore artistico Piero Formicuccia, alla vigilia dell'evento ha affermato: «Ogni scena, ogni quadro documenta bene la verità che si vuole trasferire allo spettatore, suscitando emozione e passione. Il cambio generazionale, di per sé naturale anno dopo anno, si è ben inserito nel tessuto storico degli altri partecipanti creando la giusta integrazione tipica della realtà esperienziale del gruppo di tutti i figuranti. Segno questo che davvero i giovani tengono molto a conservare questa bella tradizione".

Via Crucis a Cisterna



Anche la comunità di Cisterna, si ritroverà nel centro cittadino (dalle ore 20:30) per la Processione del Cristo Morto, guidata dalla Parrocchia Santa Maria Assunta in cielo e per l'undicesima edizione della Sacra Rappresentazione, a cura dell'associazione Totus Tuus sotto la direzione artistica di Monica Scalese. Agli angoli delle strade saranno allestiti i quadri viventi. "Riprendere in mano quest'anno dopo il fermo dovuto alla pandemia è stato complesso logisticamente parlando, la Rappresentazione viene messa in scena grazie all'aiuto economico degli sponsor e dobbiamo ringraziarli per il loro supporto - racconta Fabiana Fronzilli presidente di Totus Tuus - gli sponsor ma anche il sostegno dei numerosi volontari. È un tempo in cui la riflessione sull'oggi e la tradizione si incontrano". Fronzilli cita le parole Papa Francesco: "In quest'ora l'umanità, sfinita e stravolta, sta sotto la croce con Te.... Il popolo ucraino e il popolo russo, che ti venerano con amore, ricorrono a Te, mentre il tuo Cuore palpita per loro e per tutti i popoli falcidiati dalla guerra, dalla fame, dall'ingiustizia e dalla miseria".

Il corteo partirà da Piazza XIX Marzo, procederà su Corso della Repubblica, poi proseguirà lungo Via Quattro Giornate di Napoli, per continuare lungo Piazza Caduti in Guerra, Via Leonardo da Vinci, Piazza Michelangelo, Via Po, Via G. D'Arezzo, Piazza Mascagni, Via Verdi, Corso della Repubblica e tornerà su Piazza XIX Marzo per la benedizione finale davanti lo storico Palazzo Caetani.