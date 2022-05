E sul palco l'artista originaria di Velletri, che da diversi anni vive a Milano, è riuscita ad incantare il pubblico del Primo Maggio con la sua voce; insieme a lei a suonare sul palco c'era anche un altro artista pontino: l'apriliano Davide Malvi, un altro componente dei Moseek che alla batteria ha accompagnato l'esibizione di Elisa. Le emozioni in questo momento – ha commentato Mille ai microfoni del backstage del concertone - sono molteplici ma sono felicissima, questo palco lo sognerò ancora per un sacco di tempo e vincere questo premio mi rende estremamente onorata e grata".

La cantautrice Mille conquista il pubblico di piazza San Giovanni a Roma ed anche la critica, risultando la vincitrice assoluta di "1MNEXT", il contest del concerto del Primo Maggio che ha aperto l'edizione 2022 della manifestazione. L'artista Elisa Pucci, frontman dei Moseek che da 3 anni porta avanti questo progetto solista, ha infatti presentato sul palco del concertone il nuovo singolo "Sì, Signorina" (disponibile da oggi in streaming e digitale al link https://ada.lnk.to/sisignorina e distribuito da ADA Music Italy), aggiudicandosi il premio del Nuovo Imaie.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli