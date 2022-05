Un cocktail analcolico targato Latina che faccia tendenza e arrivi in tutti i locali della Penisola: il progetto, ambizioso ma del tutto realizzabile, parte dall'Associazione Rete Imprese Horeca Lazio Sud presieduta da Italo Di Cocco, ed è stato presentato ieri presso il Circolo cittadino di Latina. Ristoratore da 55 anni, e per 35 ai vertici di Confcommercio, Di Cocco con quest'idea intende combattere la drammatica realtà delle "stragi del sabato sera" e non solo: "Siamo responsabili del futuro dei nostri figli e nipoti: abbiamo un obbligo nei loro confronti. È noto a tutti che non basta vietare l'uso dell'alcol; vietare stimola la fantasia, la curiosità: vietato è bello. Con il nostro progetto dobbiamo aggirare questo atteggiamento, creando un'alternativa piacevole e originale, al punto da poterla definire ‘di moda' - spiega il presidente Horeca -. Perché allora non tentare di proporre una nuova moda, attraverso un importante concorso con riconoscimenti speciali riservati ai primi tre cocktail analcolici, realizzati attraverso una gara tra barman, sommelier e allievi delle scuole di formazione?".



Ecco allora "Moda Latina Alcol Free", il concorso che si svolgerà nella mattinata del prossimo 6 giugno a Villa Patrizia, con ingredienti che si possano reperire in tutto il mondo. All'iniziativa verrà affiancato un concorso fotografico a tema: le migliori foto accompagneranno i migliori cocktail. I cocktail vincenti saranno giudicati da una giuria qualificata e riceveranno vari riconoscimenti: saranno inseriti nei più importanti locali che fanno tendenza e per questa innovazione potranno godere di una gradevole forma di pubblicità.

L'iniziativa si avvale della collaborazione dell'Istituto San Benedetto di Latina, i cui studenti affiancheranno i barman: di questo gli organizzatori ringraziano il preside Aldo Di Trocchio, la vice preside Anna Reali e i docenti Sabrina Massaro e Cipriano Ruggero. Un ringraziamento va ai protagonisti del concorso: i barman Alex da Roma, Nic da Bologna, Pino da Napoli, Flavia da Sabaudia. Emanuela da Rieti. Fondamentale il supporto di chi ha voluto collaborare alla buona riuscita del progetto: Banca Popolare di Fondi, Ditta Rocco Domenico e Figli, Errevi Fruit di Alfonso Rigliaco, Foto Ottica Prisma. Alla presentazione di ieri sono intervenuti oltre a Italo Di Cocco, alcuni rappresentanti di Horeca, l'attiva associazione nata un anno fa; Bianca Menichelli, avvocata, che ha gestito per diversi anni la vice presidenza di Confcommercio; Anna Reali, vice preside del San Benedetto; il noto fotografo di eventi e moda, Claudio Mercuri.