Si chiamerà "Moda Latina " il primo cocktail dedicato alla nostra città, totalmente analcolico, che risulterà vincitore di un vero e proprio concorso denominato "Cocktail alcol free". Sarà una gara a cui parteciperanno Barman di fama nazionale, organizzata dall'Associazione Rete di Imprese, Horeca Lazio sud, che si svolgerà lunedì 6 giugno presso la bellissima Villa Patrizia.

I barman che si sfideranno sono:

Aleksandar kirilov

Nicola strazzulla

Giuseppe tenore

Xu Ying Flavia

Emanuela Raicu

Avranno il compito di realizzare quindici cocktail (analcolici), usando esclusivamente prodotti nazionali e internazionali reperibili costantemente sul mercato Italiano.

Solo 3 saranno i vincitori, giudicati da un'apposita commissione che li valuterà in base al bilanciamento degli ingredienti, gusto, colore e decorazione finale.

Il lavoro dei 5 barman in concorso, che saranno coadiuvati da 10 allievi della scuola alberghiera, sarà supervisionato dal barman Gianluca Cirignano, mentre la commissione giudicante sarà composta da esponenti del mondo della cultura, delle istituzioni, del commercio, dell'industria e di un rappresentante dell'Associazione Rete di Imprese Horeca Lazio sud.

A dare maggior lustro all'iniziativa, ci sarà parallelamente un concorso fotografico a tema che potrà essere votato attraverso il web.

L'appuntamento per i giornalisti, che sono invitati a partecipare e a esprimere la loro opinione è per le 10.30 del 6 giugno prossimo presso Villa Patrizia in Strada del Bosco 332 a Latina.