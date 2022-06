Ritmi jazz stasera al ristorante The Cock di Ugo Barbi, a Latina. Continuano i venerdì live, e questa volta si cambia genere: a calcare le scene del locale di via Legnano è il Brio Jazz trio, composto da Claudio Olimpo alla chitarra, Luca Cantarelli al contrabbasso e Marco Malagola alla Batteria. Una serata di Jazz e dintorni, da gustare insieme alla cena a menù fisso di The Cock (gradita prenotazione cell 3464265451). Il trio è composto da ottimi musicisti ben noti e apprezzati in provincia pontina e non solo, tre musicisti con una lunga storia artistica alle spalle. Olimpo e Malagola lo scorso anno, periodo pandemia, li abbiamo anche visti dare il proprio contributo al bel progetto "Latina, Jazz Art & Architecture", composto da quattro video proiettati in Piazza San Marco e in altri luoghi della città, e resi visibili anche sulle pagine social del Comune. La musica incontrava e valorizzava il terriotrio nel suo fascino e nella sua architettura.

L'appuntamento di stasera a The Cock, è a partire dalle ore 21.