Dopo oltre due anni di stop a Campoleone, che si terrà da stasera (venerdì 17) a domenica 19 giugno in via del Bellone (zona Malcavallo). Tre giorni di cibo e di musica come è ormai tradizionale per la rassegna, che quest'anno vedrà come band principale dell'evento il concerto dei Meganoidi (sabato 18 giugno) nell'ambito del "Mescla tour" per presentare il loro nuovo album. Il programma della rassegna inizierà però il giorno prima (venerdì 17 giugno) con Underball e l'esibizione de Gli Ultimi, direttamente dalla serie di Zerocalcare. Domenica 19 giugno appuntamento invece con il raduno nazionale del Vespa Club e attività per bambini tutto il giorno, in serata poi spazio al reggae circus di Adriano Bono e alla musica dei Fii De Niciuno. E ovviamente tutte le sere stand gastronomici con prodotti tipici e arrosticini a volontà.