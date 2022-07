Luglio, il bene che ti voglio per aver portato una lista pressoché infinita di novità. Nonostante il caldo, l'umidità e la quantità pressoché infinita di insetti pronti a pungere, questo mese si rivela veramente interessante per gli appassionati di racconti seriali. Che guardiate le vostre storie in televisione o in streaming, questo Luglio avrete l'imbarazzo della scelta.

Qui il calendario completo di tutte le novità e dove trovarle

Venerdì 1 Luglio

"Stranger Things" (Netflix), stagione 4 – parte 2

"The Terminal List" (Amazon Prime Video), stagione 1

"Signora Volpe" (Sky Investigation), stagione 1



Sabato 2 Luglio

"Chesapeake Shores" (Rai 2), stagione 5



Domenica 3 Luglio

"P-Valley" (Starzplay), stagione 2



Lunedì 4 Luglio

"Westworld" (Sky Atlantic), stagione 4

"Terra Amara" (Canale 5), stagione 1

"Nurses – Nel Cuore Dell'Emergenza" (Sky Serie), stagione 1

"The Cleaning Lady" (Italia 1), stagione 1

Mercoledì 6 Luglio

"Control Z" (Netflix), stagione 3

"King of Stonks" (Netflix), stagione 1

"The Responder" (Disney+), stagione 1

"Promised Land" (Disney+), stagione 1

"Delitti in Paradiso" (Rai 2), stagione 11

"Professor T (UK)" (Rai 2), stagione 1



Giovedì 7 Luglio

"Senza confini" (Amazon Prime Video), stagione 1

"Pagan Peak" (Sky Investigation), stagione 2



Venerdì 8 Luglio

"Capitani" (Netflix), stagione 2

"Boo, Bitch" (Netflix), stagione 1

"Quella Notte Infinita" (Netflix), stagione 1

"Made in Abyss" (Amazon Prime Video), stagione 2

"Black Bird" (Apple Tv+), stagione 1



Domenica 10 Luglio

"The Girl From Plainville" (Starzplay), stagione 1

Lunedì 11 Luglio

"Stargirl" (Rai 4), stagione 2



Martedì 12 Luglio

"Better Call Saul" (Netflix), stagione 6 – parte 2

Mercoledì 13 Luglio

"Sintonia" (Netflix), stagione 3

"Avvocata Woo" (Netflix), stagione 1

"Departure" (Rai 4), stagione 2

"Harry Wild – La Signora del Delitto" (Rete 4), stagione 1

"Hurts Like Hell: Il Mondo Del Muay Thai" (Netflix), stagione 1

"La Strada Del Silenzio" (Canale 5), stagione 1



Giovedì 14 Luglio

"Resident Evil – La Serie" (Netflix), stagione 1

Venerdì 15 Luglio

"Matrimonio e Desideri" (Netflix), stagione 1

"Alba" (Netflix), stagione 1

"Mamma, non fare guai!" (Netflix), stagione 1

"Country Queen" (Netflix), stagione 1

"The Rising – Caccia al mio assassino" (Sky Atlantic), stagione 1

"James May: il nostro agente in Italia" (Amazon Prime Video), stagione 2

"Forever Summer: Hamptons" (Amazon Prime Video), stagione 1

"NCIS – Unità Anticrimine" (Rai 2), stagione 19

"NCIS – Hawaii" (Rai 2), stagione 1



Sabato 16 Luglio

"Superman & Lois" (Italia 1), stagione 1

Domenica 17 Luglio

"The Blacklist" (Sky Investigation), stagione 9



Martedì 19 Luglio

"Das Boot" (Sky Atlantic), stagione 3

Mercoledì 20 Luglio

"Virgin River" (Netflix), stagione 4

"Sanditon" (Sky Serie), stagione 2



Venerdì 22 Luglio

"Grand Hotel – Intrighi e Passioni" (Canale 5), stagione 3

"Trying" (Apple Tv+), stagione 3

"Un Passo Alla Volta" (Apple Tv+), stagione 1



Sabato 23 Luglio

"Alchemy of Souls" (Netflix), stagione 1

Domenica 24 luglio

"Bull" (Rai 2), stagione 6

"NCIS: Los Angeles" (Rai 2), stagione 13



Lunedì 25 Luglio

"Shin Getter Robo Re: Model" (Amazon Prime Video), stagione 1

Martedì 26 Luglio

"Santa Evita" (Disney+), stagione 1



Mercoledì 27 Luglio

"High School Musical: Il Musical: La Serie" (Disney+), stagione 3

"In Nome Del Cielo" (Disney+), stagione 1

"Rebelde" (Netflix), stagione 2



Giovedì 28 Luglio

"Another Self" (Netflix), stagione 1

"Detective Maria Kallio" (Sky Investigation), stagione 1

"Keep Breathing" (Netflix), stagione 1



Venerdì 29 Luglio

"Uncoupled" (Netflix), stagione 1

"Fanático" (Netflix), stagione 1

"Paper Girls" (Amazon Prime Video), stagione 1

"Ambra Chiaro" (Apple Tv+), stagione 1

"Surface" (Apple Tv+), stagione 1

Domenica 31 Luglio

"Queer As Folk (2022)" (Starzplay), stagione 1