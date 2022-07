Si terrà venerdì alle 21, ai Giardini del comune di Latina, lo "Spettacolo Semiserio per uomini e animali", un concerto dedicato ai nostri amici a 4 zampe, dove gli umani stavolta saranno solo accompagnatori. Nato da un'idea di Alfredo Romano, direttore Artistico dei Salotti Musicali in collaborazione col Premio Tenco Peppe Voltarelli, cantautore e attore cosentino, voce narrante accompagnato al violino da Luca Ciarla. Che la musica, soprattutto classica, abbia un effetto calmante ed anti-stress sugli animali domestici è cosa nota e molto studiata, tanto che Spotify, società svedese colosso dello streaming audio, offre playlist e podcast musicali dedicate a cani e gatti. Un concerto unico, dove per una volta i decibel saranno a misura dei nostri amici a 4 zampe. Info su: www.isalottimusicali.it, infoline 3384874115