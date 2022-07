Lo spettacolo "Ballo" è ad ingresso gratuito come tutti gli appuntamenti della prestigiosa rassegna @tNICOLOSI, la kermesse culturale che animerà il Nicolosi sino al 18 settembre con tanti eventi di qualità.

Il maestro Ambrogio Sparagna è uno dei più importanti interpreti della musica popolare europea, ha all'attivo numerosi progetti realizzati in collaborazione con prestigiose istituzoini, concertistiche nazionali ed internazionali. Dal 2007 è fondatore e direttore dell'Orchestra Popolare Italiana dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, un grande gruppo strumentale stabile che raccoglie tanti interpreti provenienti da tutte le regioni della Penisola, allo scopo di promuovere e valorizzare il repertorio della musica popolare italiana. Con questo organico dà vita a numerosi progetti di spettacolo, nel tempo ha collaborato con numerosi artisti tra loro: Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Angelo Branduardi, Peppe Servillo, Teresa De Sio, Nino D'Angelo, Simone Cristicchi, Ron, Giovanni Lindo Ferretti e molti altri.

