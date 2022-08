Un ferragosto alternativo, quello organizzato dall'amministrazione comunale di Sermoneta in collaborazione con l'associazione Meraviglia: un viaggio serale alla scoperta delle bellezze del centro storico, una passeggiata guidata per conoscere più da vicino monumenti, storie e tradizioni di uno dei borghi medievali meglio conservati del Lazio.

L'appuntamento è per lunedì 15 agosto alle ore 19: una guida accompagnerà turisti e visitatori negli angoli meno conosciuti di Sermoneta, magari dopo una giornata vissuta al mare e prima di degustare una cena a base di prodotti tipici. Un modo diverso e certamente affascinante per trascorrere la serata di ferragosto. Il costo è di 5 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il numero 3248821981.