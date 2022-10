I social e Tiziano un connubio indissolubile. Il cantante pontino ama relazionarsi con i suoi fan in maniera diretta, raccontare gioie e dolori (ricordiamo il matrimonio e anche la perdita del suo adorato cane), ma, anche tutte le novità professionali che lo riguardano. Il 9 settembre postava questi versi sul suo profilo FB: "Ma una vita così / io la voglio lo stesso / una vita così. A pensarci mi vengono i brividi / Ma io la voglio cantare anche quando l'orchestra scompare". Versi che annunciavano l'uscita del suo ultimo singolo "La vita splendida" e che anticipavano l'imminente "release" dell'album: "Il mondo è nostro".



Album che i fan potranno gustare dal prossimo 11 novembre. Il disco, registrato a Los Angeles, conta ben tredici brani che risuoneranno nei live del suo tour italiano. Un tour che si aprirà il prossimo 7 giugno a Lignano Sabbiadoro. Il 24 e 25 giugno, invece, Tiziano tornerà più vicino alla sua amata città, Latina, esibendosi all'Olimpico di Roma.

Ma torniamo al post pubblicato su FB che recita: "Ciao ragazzi, volete salire con me su un palco e duettare assieme?".

Per i fan sarà possibile partecipare all'iniziativa realizzata da ‘Mediaset Infinity' cliccando il link: https://www.mediaset.it/form/duettacontiziano.html e registrando un video (max 45MB) in cui cantare uno dei suoi successi. Basterà poi compilare un modulo, caricare il video e ... il palco potrebbe essere vostro.