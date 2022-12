In occasione delle Festività natalizie 2022 la Fondazione "Marcello Zei" effettuerà una serie di aperture straordinarie della Mostra Homo Sapiens e Habitat, ubicata all'interno della Torre dei Templari, nel centro storico di San Felice Circeo .

Il calendario prevede aperture il 23 dicembre dalle ore 16:00 alle ore 18:00, il 6, 7 e 8 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Il 26 dicembre si svolgerà a cura di Michelangelo La Rosa, allievo del Prof. Marcello Zei, una interessante visita guidata attraverso gli espositori e i moduli didattici della Mostra. Il percorso condurrà i visitatori in un emozionante viaggio indietro nel tempo alla scoperta delle nostre origini e della Preistoria del Circeo, soffermandosi in particolare sull'Uomo di Neanderthal. Seguendo l'insegnamento del Prof. Marcello Zei, l'obiettivo della Fondazione è quello di far conoscere al grande pubblico e alle scuole, con rigore scientifico, ma in chiave divulgativa e didattica, l'importante patrimonio archeologico preistorico e paleoantropologico del Promontorio del Circeo e del territorio pontino.