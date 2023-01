Opening a partire dalle 17:30 di oggi pomeriggio per la collettiva "Diversi Universi" nel nuovo spazio espositivo Polo Artistico Morbella. La mostra, a cura della pittrice e decoratrice Roxy, vede esposte le opere di Alberto Manzetti, Fiorenzo Civiero, Giorgio Pistilli, Marco Del Gaudio, Mirella Sperduti, Nicolò Donà, Roxy, Sandro Arcieli e Annarita D'anolfo, in arte Zoe, diversi per tecnica e stile che dialogheranno in questa mostra che sarà visitabile fino al 12 febbraio 2023. Sulla mostra scrive la critica d'arte Laura Cianfarani "Nove artisti affrontano rispettivamente nove viaggi dove ognuno viene a contatto con la propria sensibilità e la restituisce al pubblico secondo il suo stile, tecnica, bagaglio umano e artistico. Sono percorsi diversi, che si muovono tra segno e colore, pittura, scultura, installazioni e ceramica, introspezione e temi sociali".

E sugli artisti "che ci si ponga davanti allo spazio poetico ed etereo di Alberto Manzetti, che vede nei colori una possibilità di elevazione umana e spirituale; all'ironia delle installazioni di Fiorenzo Civiero; al luminismo pittorico e vibrante con cui le sculture di Giorgio Pistilli plasmano lo spazio che le attraversa e dona loro vita; al cromatismo acceso dei volti trasognati di Marco Del Gaudio; alle creazioni di Mirella Sperduti, che vede nella modellazione della ceramica una possibilità di evasione, all'universo pop di Nicolò Donà, che con tinte squillanti dona colore a una realtà spesso grigia; alla sensibilizzazione di Sandro Arcieli verso il tema ambientale, unendo mondo marino e attenzione ai materiali di recupero; agli autoritratti simbolici di Roxy o, infine, alla poetica onirica e fiabesca di Zoe, di un'eleganza tutta femminile con cui l'artista restituisce la sua interiorità a contatto con una realtà non così elegante ma piuttosto ostile, ognuno trasmette se stesso nel modo più autentico possibile." Questo spazio, un luogo di incontro per gli artisti, è stato inaugurato a dicembre scorso e ha visto notevole affluenza di pubblico, ospita anche corsi di pittura tenuti dalla stessa Roxy, che ha in gestione la galleria grazie alla gentile concessione di Salvatore Centola, Direttore del Centro Morbella. Orari di apertura tutti i giorni 9,00-20,00 Info 331.399.52.18 (Roxy)